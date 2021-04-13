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Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ сдавать тесты на COVID-19
19:04
Фото: vk.com
Все, кто любым видом транспорта въезжает в Россию, начиная с 15 апреля должны в обязательном порядке сдавать тесты на коронавирус.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора результаты анализа должны загружаться на портал госуслуг.
Ранее подобные правила распространялись лишь на тех, кто прибывал в РФ из-за рубежа воздушным транспортом. Однако теперь требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус касается всех россиян, которые возвращаются в страну. Речь идет о любых видах транспорта, подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора. Начиная с 15 апреля необходимо не только сдавать анализ, но и соблюдать изоляцию вплоть до того, как будут получены результаты исследования.
Всем гражданам РФ, которые вернулись в страну, предписано в течение трех календарных дней с момента прибытия проходить лабораторное исследование на коронавирус. Результаты проверки на заражение COVID-19 методом ПЦР должны быть размещены затем на Едином портале госуслуг.
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