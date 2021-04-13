Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ сдавать тесты на COVID-19

19:04

Фото: vk.com



Все, кто любым видом транспорта въезжает в Россию, начиная с 15 апреля должны в обязательном порядке сдавать тесты на коронавирус.



В соответствии с требованиями Роспотребнадзора результаты анализа должны загружаться на портал госуслуг.



Ранее подобные правила распространялись лишь на тех, кто прибывал в РФ из-за рубежа воздушным транспортом. Однако теперь требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус касается всех россиян, которые возвращаются в страну. Речь идет о любых видах транспорта, подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора. Начиная с 15 апреля необходимо не только сдавать анализ, но и соблюдать изоляцию вплоть до того, как будут получены результаты исследования.



Всем гражданам РФ, которые вернулись в страну, предписано в течение трех календарных дней с момента прибытия проходить лабораторное исследование на коронавирус. Результаты проверки на заражение COVID-19 методом ПЦР должны быть размещены затем на Едином портале госуслуг.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 123

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21:12 Двое пожарных посмертно награждены орденом Мужества

Двое пожарных посмертно награждены орденом Мужества 09:04 Петербургские врачи впервые провели повторную пересадку сердца ребенку

Петербургские врачи впервые провели повторную пересадку сердца ребенку 07:06 Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять приставы

Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять приставы 06:02 Поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываются

Поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываются 13.4.2021 17:08 Москве предложили участвовать в дознании по делу о смерти Стерджес