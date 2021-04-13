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На Урале спасены десять рыбаков, провалившиеся под лед на водохранилище


13.4.2021 21:01
На Урале спасены десять рыбаков, провалившиеся под лед на водохранилищеФото: rtr-vesti.ru

В Свердловской области удалось эвакуировать десять рыбаков, которые провалились под лед Белоярского водохранилища.

Как информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС, сигнал о случившемся поступил от очевидцев.

По словам невольных свидетелей ЧП, которые сразу же обратились за помощью в экстренные службы, рыбаки провалились в воду на расстоянии около 500 м от берега. Кроме того, один из рыбачивших там мужчин нуждался в эвакуации из-за угрозы отрыва.

Прибывшие сотрудники МЧС оказали помощь попавшим в беду любителям подледной рыбалки. Спасенных жителей Урала уже осмотрели врачи скорой помощи. По словам специалистов, никакой угрозы жизни или здоровью рыбаков не имеется. От предложенной им госпитализации спасенные отказались, пояснили в ведомстве.

Представители регионального главка МЧС также отметили, что в мероприятиях по эвакуации рыбаков участвовало одиннадцать человек, привлекалось пять единиц техники.

Ранее сообщалось о ЧП на Курилах, где рыбака со скалистого берега смыло волной в море.

Автор: Злата Богатова

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