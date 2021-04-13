|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале спасены десять рыбаков, провалившиеся под лед на водохранилище
13.4.2021 21:01
Фото: rtr-vesti.ru
В Свердловской области удалось эвакуировать десять рыбаков, которые провалились под лед Белоярского водохранилища.
Как информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС, сигнал о случившемся поступил от очевидцев.
По словам невольных свидетелей ЧП, которые сразу же обратились за помощью в экстренные службы, рыбаки провалились в воду на расстоянии около 500 м от берега. Кроме того, один из рыбачивших там мужчин нуждался в эвакуации из-за угрозы отрыва.
Прибывшие сотрудники МЧС оказали помощь попавшим в беду любителям подледной рыбалки. Спасенных жителей Урала уже осмотрели врачи скорой помощи. По словам специалистов, никакой угрозы жизни или здоровью рыбаков не имеется. От предложенной им госпитализации спасенные отказались, пояснили в ведомстве.
Представители регионального главка МЧС также отметили, что в мероприятиях по эвакуации рыбаков участвовало одиннадцать человек, привлекалось пять единиц техники.
Ранее сообщалось о ЧП на Курилах, где рыбака со скалистого берега смыло волной в море.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|