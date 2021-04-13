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В Индии 7 человек погибли после падения автобуса в реку
13.4.2021 19:24
Фото: kapital.kz
В индийском штате Джамму и Кашмир в результате ДТП погибли семь человек, передает The Times of India.
Газета рассказывает о случившемся со ссылкой на источники в местных экстренных службах.
Как стало известно, микроавтобус упал с большой высоты в реку. Шесть пострадавших от полученных ранений погибли на месте, еще один - в вертолете, когда его пытались доставить в медицинское учреждение.
В полиции штата заявили, что главной версией сейчас является потеря управления водителем автобуса. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.
Правоохранительные органы не смогли с точностью сказать, сколько всего человек было в микроавтобусе, попавшем в аварию. Сейчас экстренные службы продолжают работу на месте ЧП, пытаясь установить, могут ли в воде быть другие погибшие.
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