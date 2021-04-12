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Шойгу: Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ


18:07
Шойгу: Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВФото: natsbez.ru

Соединенные Штаты и государства НАТО перебрасывают свои подразделения к границам европейской России, заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

На совещании в Североморске во вторник министр сообщил, что в основном боевой потенциал сейчас наращивается на Балтике и в Причерноморье.

По словам Сергея Шойгу, в ходе контрольной проверки российское командование успешно перебросило к западным рубежам нашей страны две армии и три соединения ВДВ. Войска были направлены "в районы выполнения учебно-боевых задач" в качестве ответа на действия НАТО, пояснил министр.

Как заявил глава российского Минобороны, военная деятельность альянса повлекла за собой принятие ответных мер. Отреагировав на потенциальную угрозу, наши войска продемонстрировали полную готовность, они способны обеспечить военную безопасность государства, подчеркнул Шойгу.

Предполагается, что контрольная проверка ВС, в процессе которой войска перебрасывались для проведения учений к западным рубежам России, будет окончена в течение ближайших двух недель.

Ранее глава российского государства Владимир Путин в ходе недавних телефонных переговоров с Ангелой Меркель высказался о перемещениях войск РФ. Президент в частности подчеркнул, что Москва обладает полным правом дислоцировать собственные войска на своей территории.

Автор: Злата Богатова

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