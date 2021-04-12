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В Иране установили личность человека, устроившего аварию в Натанзе
12.4.2021 22:25
Фото: rusevik.ru
Спецслужбы Ирана смогли установить личность злоумышленника, причастного к недавнему инциденту на ядерном объекте в Натанзе.
Как передают местные СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки страны, иранские силовики сейчас предпринимают меры для скорейшего задержания подозреваемого.
Представитель ведомства сообщил, что в Тегеране уже знают, кто мог нарушить деятельность системы энергоснабжения в одном из залов комплекса обогатительных объектов им. мученика Ахмади Рошана.
В отчете технической группы, которая расследует обстоятельства аварии, уточняется, что специалисты уже выяснили основные подробности случившегося. В документе, который цитируют иранские СМИ, подчеркивается, что мероприятия для возобновления работы поврежденного зала предпринимались еще вчера.
Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салех подчеркнул, что инцидент в Натанзе не повлиял на деятельность по обогащению урана. Работа на объекте продолжается благодаря экстренно запущенной аварийной системе энергоснабжения.
Ранее The New York Times сообщила о том, что к инциденту на ядерном объекте в иранском Натанзе, где в распределительной электросети зафиксировали взрыв, может оказаться причастной национальная разведывательная служба Израиля. Позднее глава иранского МИД Джавад Зариф возложил ответственность за инцидент в Натанзе на Израиль. Министр заверил, что Тегеран обязательно отреагирует на случившееся ответными мерами.
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