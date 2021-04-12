Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иране установили личность человека, устроившего аварию в Натанзе

12.4.2021 22:25

Фото: rusevik.ru



Спецслужбы Ирана смогли установить личность злоумышленника, причастного к недавнему инциденту на ядерном объекте в Натанзе.



Как передают местные СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки страны, иранские силовики сейчас предпринимают меры для скорейшего задержания подозреваемого.



Представитель ведомства сообщил, что в Тегеране уже знают, кто мог нарушить деятельность системы энергоснабжения в одном из залов комплекса обогатительных объектов им. мученика Ахмади Рошана.



В отчете технической группы, которая расследует обстоятельства аварии, уточняется, что специалисты уже выяснили основные подробности случившегося. В документе, который цитируют иранские СМИ, подчеркивается, что мероприятия для возобновления работы поврежденного зала предпринимались еще вчера.



Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салех подчеркнул, что инцидент в Натанзе не повлиял на деятельность по обогащению урана. Работа на объекте продолжается благодаря экстренно запущенной аварийной системе энергоснабжения.



Ранее The New York Times сообщила о том, что к инциденту на ядерном объекте в иранском Натанзе, где в распределительной электросети зафиксировали взрыв, может оказаться причастной национальная разведывательная служба Израиля. Позднее глава иранского МИД Джавад Зариф возложил ответственность за инцидент в Натанзе на Израиль. Министр заверил, что Тегеран обязательно отреагирует на случившееся ответными мерами.



Автор: Злата Богатова

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