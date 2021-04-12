Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков допускает отключение России от Visa и MasterCard

13:12

Фото: krayot.ru



Россия может оказаться отключенной от платежных систем MasterCard и Visa, допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что не исключает подобного развития событий, учитывая непредсказуемость санкционной политики, которую сейчас продолжают страны Запада.



Во время встречи с журналистами Дмитрия Пескова попросили прокомментировать недавние слова главы российского МИД Сергея Лаврова. Российский министр говорил о работе над отказом от использования западных платежных систем, которая сейчас ведется в нашей стране.



Официальный представитель Кремля отметил, что антироссийские ограничения "используются целым рядом государств". Речь идет о мерах сдерживания, незаконных с точки зрения международного права, подчеркнул Песков. И разнообразные ограничения в последнее время "проявляются в самых разных формах", процесс этот "достаточно непредсказуемый". Поэтому ничего "исключать нельзя", констатировал пресс-секретарь российского президента.



Говоря о хеджировании такого рода рисков, Песков назвал лучшим способом создание систем, способных компенсировать отсутствие разных услуг либо "форматов сопровождения финансовой деятельности".



Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом". Представитель Брюсселя говорил об этом по прибытии в штаб-квартиру НАТО в столице Бельгии, когда общался с журналистами в рамках Совета альянса на уровне глав МИД.



Боррель при этом указал на необходимость сохранять каналы связи с Москвой, чтобы решать некоторые вопросы, в частности, "ядерное соглашение с Ираном или изменения климата". Вместе с тем, странам, входящим в Евросоюз, необходимо сообща сдерживать РФ, а также противодействовать ей, подчеркнул он.



Автор: Злата Богатова

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