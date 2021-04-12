ИнтерНовости - новости в стране и мире
Китайские спасатели не могут связаться с горняками в затопленной шахте
Китайские спасатели не могут связаться с горняками в затопленной шахте
Песков допускает отключение России от Visa и MasterCard
Песков допускает отключение России от Visa и MasterCard
В Шушенском школьница погибла в частном аквацентре
В Шушенском школьница погибла в частном аквацентре
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Шойгу: Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВШойгу: Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ
В США рекомендуют приостановить использование вакцины Johnson & JohnsonВ США рекомендуют приостановить использование вакцины Johnson & Johnson
Арестованный в Москве профессор не признает винуАрестованный в Москве профессор не признает вину
Песков допускает отключение России от Visa и MasterCardПесков допускает отключение России от Visa и MasterCard
Путин посетил место приземления ГагаринаПутин посетил место приземления Гагарина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Песков допускает отключение России от Visa и MasterCard


13:12
Песков допускает отключение России от Visa и MasterCardФото: krayot.ru

Россия может оказаться отключенной от платежных систем MasterCard и Visa, допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что не исключает подобного развития событий, учитывая непредсказуемость санкционной политики, которую сейчас продолжают страны Запада.

Во время встречи с журналистами Дмитрия Пескова попросили прокомментировать недавние слова главы российского МИД Сергея Лаврова. Российский министр говорил о работе над отказом от использования западных платежных систем, которая сейчас ведется в нашей стране.

Официальный представитель Кремля отметил, что антироссийские ограничения "используются целым рядом государств". Речь идет о мерах сдерживания, незаконных с точки зрения международного права, подчеркнул Песков. И разнообразные ограничения в последнее время "проявляются в самых разных формах", процесс этот "достаточно непредсказуемый". Поэтому ничего "исключать нельзя", констатировал пресс-секретарь российского президента.

Говоря о хеджировании такого рода рисков, Песков назвал лучшим способом создание систем, способных компенсировать отсутствие разных услуг либо "форматов сопровождения финансовой деятельности".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом". Представитель Брюсселя говорил об этом по прибытии в штаб-квартиру НАТО в столице Бельгии, когда общался с журналистами в рамках Совета альянса на уровне глав МИД.

Боррель при этом указал на необходимость сохранять каналы связи с Москвой, чтобы решать некоторые вопросы, в частности, "ядерное соглашение с Ираном или изменения климата". Вместе с тем, странам, входящим в Евросоюз, необходимо сообща сдерживать РФ, а также противодействовать ей, подчеркнул он.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Лондоне признали убийством смерть бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» ГлушковаВ Лондоне признали убийством смерть бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Глушкова
Принц Гарри прибыл в Лондон на похороны принца ФилиппаПринц Гарри прибыл в Лондон на похороны принца Филиппа
Депутата вологодской гордумы обвиняют в попытке мошенничестваДепутата вологодской гордумы обвиняют в попытке мошенничества
На Камчатке будет воссоздана служба спасения морских млекопитающихНа Камчатке будет воссоздана служба спасения морских млекопитающих
В Петербурге задержан стрелявший на свадьбе уроженец ЗакавказьяВ Петербурге задержан стрелявший на свадьбе уроженец Закавказья

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru