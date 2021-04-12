Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин посетил место приземления Гагарина

12.4.2021 21:19

Фото: кадр видео с youtube.com



Глава российского государства Владимир Путин посетил место, где совершил посадку вернувшийся из космоса Юрий Гагарин.



В ходе официального визита в город Энгельс президент РФ осмотрел Парк покорителей космоса и высадил кедр, передает ТАСС.



Во время сегодняшней поездки в Саратовскую область, где в прошлом совершил приземление первый в мире космонавт Юрий Гагарин, российский лидер Владимир Путин участвовал в торжественном возложении цветов к установленному там памятнику, а затем осматривал Парк покорителей космоса. Кроме того, президент посадил кедр на Аллее космонавтов.



Глава РФ прибыл в Парк покорителей космоса, открытие которого было приурочено к 60-летию исторического полета Гагарина, в сопровождении ряда официальных лиц. Среди них были спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, являющаяся сейчас депутатом Госдумы РФ.



Вместе с Терешковой президент высадил одно из деревьев в аллее, которая сейчас обустраивается в память о позывном "Кедр". Он был закреплен за Гагариным, когда он готовился к своему историческому полету.



Церемония открытия Парка покорителей космоса под Саратовом состоялась в минувшие выходные На месте, где совершил приземление Юрий Гагарина, в 1965 году установили обелиск, который представлял собой взлетающую ракету. Высота его составляла около тридцати метров, а у подножия располагалась скульптура первого покорителя космоса. Сейчас на месте, где приземлился Гагарин, высажены деревья и обновлены дороги, появилось современное освещение и даже проложена дорожка для велосипедистов.



Автор: Злата Богатова

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