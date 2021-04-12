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В ХМАО на месте прорыва теплотрассы ребенок провалился в яму с кипятком
12.4.2021 15:55
Фото: vk.com
Правоохранительные органы города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа приступили к проверке по факту ЧП, в результате которого серьезно пострадал ребенок.
Мальчика доставили в больницу с тяжелыми ожогами после того, как он упал в яму с кипятком.
Восьмилетний ребенок по пути в школу провалился в яму с кипятком, которая образовалась на месте прорыва теплотрассы, рассказали представители регионального СУ СКР.
Пострадавшего мальчика с ожогами сразу же доставили в больницу. Врачи оценивают состояние маленького пациента как тяжелое.
В ходе процессуальной проверки, которая начата местными правоохранителями, в частности, будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за обслуживание коммуникации, пояснили представители СКР.
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