Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После инцидента в Анкаре женские ассоциации требуют отставки главы Евросовета

12.4.2021 06:08

Фото: kadinlarnette.com



Отставки председателя Европейского совета Шарля Мишеля потребовали Ассоциации европейских женщин и уже направили ему соответствующее письмо.



Причиной этого стал протокольный инцидент в Анкаре, где несколько дней назад поставили в затруднительное положение главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.



Во время встречи руководителей институтов ЕС с президентом Турции главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не было предложено кресло. Как пишут бельгийские СМИ, узнав о случившемся, женские ассоциации незамедлительно начали собирать подписи под петицией, в которой содержится требование ухода Шарля Мишеля с поста председателя Европейского совета. К настоящему времени призыв уже поддержали свыше 2,5 тыс. человек. Среди тех, кто подписал петицию, жители Бельгии, Италии и Франции, а также представители различных государств за пределами ЕС.



Как подчеркивается в заявлении одной из ассоциаций - Международного благотворительного фонда расширения прав и возможностей женщин, глава Евросовета позволил себе допустить сразу несколько ошибок. В результате его действия нанесли ущерб как дипломатии и ЕС, так и правам человека, включая права женщин. Подобное отношение к главе Еврокомиссии представители фонда расценили как оскорбительное для всех женщин.



Ранее широко распространились кадры, на которых был запечатлен протокольный инцидент с фон дер Ляйен в Анкаре, когда ей не подготовили кресло рядом с президентом Турции. Глава ЕК не удержалась от возгласа удивления, увидев, что Мишель и Эрдоган усаживаются, тогда как ей уготовано лишь место на диване.



Напротив главы ЕК сидел турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Руководитель дипломатического ведомства не был равен ей по рангу в протокольной иерархии, поэтому фон дер Ляйен оказалась в затруднительном положении. На кадрах она выглядела весьма растерянной и не понимала, куда ей следует садиться. Позднее Мишель пояснил, что они с фон дер Ляйен решили не усугублять случившееся, привлекая к ситуации дополнительное внимание.



Автор: Злата Богатова

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