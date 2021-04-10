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Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из РФ


05:08
Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из РФФото: alluremedia.com.au

Прибалтийские государства впервые в полном объеме отказались от российской электроэнергии, сообщает "Коммерсантъ".

Как стало известно, без какого-либо объяснения причин Латвия прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня.

8 и 11 апреля осуществлялись испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой. В период, пока проверяли энергосистемы перед полным выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), отмечались изменения в уровне спроса и стоимости электроэнергии. В частности, 8 апреля Литва в целях компенсации импорта увеличила объем закупок из Польши и Швеции по более высокой стоимости.

Напомним, в Латвии, Литве и Эстонии выразили намерение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии, отключившись от энергокольца БРЭЛЛ, еще в 2019 году. Руководство этих стран собирается синхронизировать собственные энергосистемы с государствами ЕС. Предполагается, что подключение к европейским сетям может быть осуществлено уже к 2025 году.

В данный момент страны Прибалтики уже связаны с энергосистемой Евросоюза через Польшу, Швецию и Финляндию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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