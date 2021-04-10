Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из РФ

05:08

Фото: alluremedia.com.au



Прибалтийские государства впервые в полном объеме отказались от российской электроэнергии, сообщает "Коммерсантъ".



Как стало известно, без какого-либо объяснения причин Латвия прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня.



8 и 11 апреля осуществлялись испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой. В период, пока проверяли энергосистемы перед полным выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), отмечались изменения в уровне спроса и стоимости электроэнергии. В частности, 8 апреля Литва в целях компенсации импорта увеличила объем закупок из Польши и Швеции по более высокой стоимости.



Напомним, в Латвии, Литве и Эстонии выразили намерение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии, отключившись от энергокольца БРЭЛЛ, еще в 2019 году. Руководство этих стран собирается синхронизировать собственные энергосистемы с государствами ЕС. Предполагается, что подключение к европейским сетям может быть осуществлено уже к 2025 году.



В данный момент страны Прибалтики уже связаны с энергосистемой Евросоюза через Польшу, Швецию и Финляндию.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.4.2021 12:02 В Китае на $2,78 млрд оштрафовали Alibaba

В Китае на $2,78 млрд оштрафовали Alibaba 3.4.2021 07:32 Bloomberg сообщает о восстановлении экономики России

Bloomberg сообщает о восстановлении экономики России 2.4.2021 07:03 Франция из-за карантина будет ежемесячно тратить €11 млрд на пособия

Франция из-за карантина будет ежемесячно тратить €11 млрд на пособия 1.4.2021 06:05 В России вступил в силу закон о единой минимальной цене пачки сигарет

В России вступил в силу закон о единой минимальной цене пачки сигарет 18.3.2021 05:55 РБК: Самая дешевая рыба может подорожать