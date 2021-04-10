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Эрдоган подтвердил принципиальное решение Анкары не признавать «аннексию Крыма»


12:19
Эрдоган подтвердил принципиальное решение Анкары не признавать «аннексию Крыма»Фото: ynet.co.il

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, проводивший в Стамбуле переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, подтвердил решение Анкары не признавать "аннексию Крыма".

С таким заявлением глава государства выступил на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире канала TRT.

По словам Эрдогана, турецкие власти выступают "за территориальную целостность и суверенитет Украины". От лица официальной Анкары глава государства подтвердил "принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", а также поддержать инициативу Киева о создании "Крымской платформы".

Турецкий лидер выразил надежду, что платформа будет иметь положительное значение для всех народов Крымского полуострова, в том числе, крымских татар, а также Украины.

Эрдоган при этом отметил, что Анкара и Киев реализуют совместные проекты по строительству жилья и мечетей, а также продолжают сотрудничество в оборонной сфере. Такая деятельность не направлена против какой-либо третьей стороны, подчеркнул турецкий лидер.

Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал высказывания иностранного коллеги о непризнании "аннексии Крыма". Политик накануне, 10 апреля, прибыл в Турцию для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между двумя странами. Переговоры с Эрдоганом, продолжавшиеся около трех часов, состоялись во дворце Хубер при закрытых для прессы дверях.

Выступая на на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров, Зеленский отметил, что обсудил с Эрдоганом "безопасность в Черноморском регионе". Представитель Киева подчеркнул, что у Турции и Анкары совпадает позиция по поводу возникающих угроз и путей реагирования на такие вызовы.

В рамках официального визита киевской делегации в Турцию также состоялись переговоры на уровне глав министерств обороны двух стран. В ходе встречи Хулуси Акар и Андрей Таран смогли обсудить различные вопросы, связанные с сотрудничеством в оборонной сфере и темы, касающиеся обеспечения "двусторонней и региональной обороны и безопасности".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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