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Женская сеть myJulia.ru
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В России меняются правила использования маткапитала
08:07
Фото: kaluga24.tv
В России вступают в силу изменения правил использования денежных средств материнского капитала.
С содержанием соответствующего приказа Минтруда можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации, где он был опубликован еще в конце марта.
Женщинам, которые ранее направили средства маткапитала на формирование накопительной части пенсии, предоставляется возможность отозвать их. Они смогут использовать средства из негосударственных пенсионных фондов по другим направлениям.
Согласно изменениям, женщины могут принимать решение в течение полугода с момента возврата денег на счет пенсионного фонда. Спустя шесть месяцев допускается продление периода, для этого необходимо обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
В случае, если женщина так и не указала, как намерена потратить свой маткапитал, причитающиеся ей денежные средства автоматически направят на накопительную пенсию в течение трех месяцев с даты истечения полугодового срока, который установлен для перевода средств на иные цели.
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