ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые: Собаки могут испытывать ревность
Ученые: Собаки могут испытывать ревность
В Афганистане на газовом объекте произошли взрывы
В Афганистане на газовом объекте произошли взрывы
В КНДР подвергли критике Токио за термин «Японское море»
В КНДР подвергли критике Токио за термин «Японское море»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Голландские журналисты заявили, что получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17Голландские журналисты заявили, что получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17
В парламенте Ирана аварию в Натанзе сочли похожей на «акт саботажа»В парламенте Ирана аварию в Натанзе сочли похожей на «акт саботажа»
Эрдоган подтвердил принципиальное решение Анкары не признавать «аннексию Крыма»Эрдоган подтвердил принципиальное решение Анкары не признавать «аннексию Крыма»
В России меняются правила использования маткапиталаВ России меняются правила использования маткапитала
Жительницу Калифорнии задержали по подозрению в убийстве трех детейЖительницу Калифорнии задержали по подозрению в убийстве трех детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жительницу Калифорнии задержали по подозрению в убийстве трех детей


07:10
Жительницу Калифорнии задержали по подозрению в убийстве трех детейФото: pik.bg

Полиция американского штата Калифорния задержала 30-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве трех собственных детей.

Самому старшему из погибших малышей не было и пяти лет, сообщает канал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, трагическое происшествие случилось в пригороде Лос-Анджелеса накануне утром, 10 апреля. В полицию обратилась бабушка погибших детей, обнаружившая останки внуков в квартире, где проживала семья.

Мать детей, старшему из которых не исполнилось пять лет, сразу же оказалась главной подозреваемой. Женщину объявили в розыск и уже через несколько часов задержали в центральной части штата Калифорния.

В полиции пояснили, что женщина была задержана в четырех часах езды от места ЧП. Сведений о мотивах преступления из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕСГинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
В Суэцком канале сел на мель танкерВ Суэцком канале сел на мель танкер
Раскрыта тайна женских персонажей Хаяо МиядзакиРаскрыта тайна женских персонажей Хаяо Миядзаки
Путин подписал закон об обнулении сроков президентстваПутин подписал закон об обнулении сроков президентства
В Нью-Йорке умер рэпер DMXВ Нью-Йорке умер рэпер DMX

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru