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Жительницу Калифорнии задержали по подозрению в убийстве трех детей
07:10
Фото: pik.bg
Полиция американского штата Калифорния задержала 30-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве трех собственных детей.
Самому старшему из погибших малышей не было и пяти лет, сообщает канал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как стало известно, трагическое происшествие случилось в пригороде Лос-Анджелеса накануне утром, 10 апреля. В полицию обратилась бабушка погибших детей, обнаружившая останки внуков в квартире, где проживала семья.
Мать детей, старшему из которых не исполнилось пять лет, сразу же оказалась главной подозреваемой. Женщину объявили в розыск и уже через несколько часов задержали в центральной части штата Калифорния.
В полиции пояснили, что женщина была задержана в четырех часах езды от места ЧП. Сведений о мотивах преступления из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
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