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В Афганистане на газовом объекте произошли взрывы
10.4.2021 15:16
Фото: pwo.su
На северо-западе Афганистана начался пожар на газовом объекте, сообщает телевизионный канал TOLO news.
Возгорание зафиксировано после серии взрывов, отмечается со ссылкой на местные экстренные службы.
Как стало известно, сегодня ранним утром ряд взрывов произошел на газовом объекте, который находится в городе Герат в северо-западной части Афганистана. Затем на предприятии было зафиксировано возгорание.
По данным TOLO news, пожарные сейчас продолжают мероприятия по тушению огня. Информации о пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Местные власти случившееся пока не комментировали. Сведений о возможных причинах аварии на данный момент нет. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщает канал.
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