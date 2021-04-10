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В Петербурге арестован экс-пациент психдиспансера, напавший на двух человек с ножом
10.4.2021 12:43
Фото: v-moldove.ru
Московский районный суд Петербурга вынес решение об аресте на срок до 6 июня 46-летнего Дениса Зиноватного.
Житель Северной столицы, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, уже дал признательные показания, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По материалам уголовного дела, ЧП случилось в минувшую среду, 7 апреля. В ходе предварительного разбирательства установлено, что Денис Зиноватный напал с ножом на 63-летнего мужчину и его 41-летнего сына. Сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся на автомобиле и направился в Карелию, где в тот же день был задержан полицейскими.
Младший из пострадавших мужчин от полученного ранения погиб на месте происшествия, его отца экстренно госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. По версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт. Перед нападением подозреваемый повздорил с потерпевшими. В чем заключались их разногласия, сейчас выясняют специалисты.
После задержания Зиноватного выяснилось, что в прошлом он имел проблемы с психикой. В частности, в 2012 году в соответствии с решением суда его поместили в психиатрический диспансер с интенсивным наблюдением. Позднее эта мера несколько раз была продлена.
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