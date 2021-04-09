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В России могут ограничить полеты в Турцию


10:02
В России могут ограничить полеты в ТурциюФото: donyayema.info

Оперативный штаб при российском правительстве рассматривает возможность на месяц ограничить авиасообщение с Турцией, передает агентство "Интерфакс".

Причиной такого решения может стать эпидемиологическая обстановка в некоторых регионах страны.

Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом может принять решение об ограничении авиасообщения с Турцией из-за вспышки заболеваемости, сообщает агентство со ссылкой на собственный информированный источник.

Как передает "Интерфакс", члены оперативного штаба анализируют сложившуюся ситуацию совместно с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. Главным вопросом текущий повестки остаются меры по ограничению завоза инфекции в Россию из Турции

В числе предложенных вариантов - ограничить на месяц чартерные и регулярные авиарейсы в этом направлении. В случае, если власти примут такое решение, сообщение со Стамбулом будет сохранено, пояснил источник агентства.

За период с начала пандемии в Турции выявили около 3,6 млн зараженных COVID-19. От последствий коронавируса в стране скончались почти 33 тыс. человек. Как указывает международное статистическое бюро Worldometer, в течение 8 апреля в Турции было зарегистрировано 55,9 тыс. новых случаев инфицирования, и этот показатель стал максимальным за все время.

С учетом осложнившейся эпидемиологической обстановки на территории в 58 провинций Турции введен комендантский час, действуют различные ограничительные меры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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