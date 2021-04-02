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В ДНР ребенок погиб под обстрелом беспилотника


17:00
В ДНР ребенок погиб под обстрелом беспилотникаФото: vk.com

В Донбассе при обстреле беспилотным летательным аппаратом ВС Украины погиб ребенок. По данным Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), инцидент зафиксирован в одном из жилых районов населенного пункта Александровское, который находится неподалеку от города Енакиево.

Как указано в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР, взрывное устройство было сброшено украинскими силовиками около дома. Взрыв прогремел после того, как в этом районе появился беспилотный летательный аппарат.

В момент сброса взрывного устройства с украинского беспилотника во дворе находились двое мирных жителей. Смертельные травмы в результате обстрела получил ребенок 2016 г.р., местная жительница 1954 г.р. пострадала и была экстренно госпитализирована.

По данным военного ведомства ДНР, за последние несколько недель случившееся стало уже вторым случаем, когда из-за украинских военных погибают мирные жителей.  Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в конце минувшего марта. 22 марта в Донецке информировали о смертельном ранении жителя Александровки.

В первых числах марта в районе города Ясиноватая был убит полицейский, эвакуировавший детей из промзоны. Как сообщали тогда представители МВД ДНР, правоохранителя застрелил украинский снайпер.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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