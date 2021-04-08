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В Южной Каролине пять человек стали жертвами стрельбы


8.4.2021 14:13
В Южной Каролине пять человек стали жертвами стрельбыФото: novayagazeta-ug.ru

В результате стрельбы, произошедшей в городе Рок-Хилл в штате Южная Каролина, погибли по меньшей мере пять человек.

Среди жертв инцидента - двое детей, передает телевизионный канал Fox 13 со ссылкой на представителей местной полиции.

ЧП случилось накануне вечером, когда правоохранители получили сигнал о гибели пяти человек. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в жилом доме останки пожилых супругов и двух их внуков, а также мужчины, который работал в этом доме.

Позднее в официальном Twitter полицейского управления округа Йорк появилась информация об установлении личности подозреваемого в убийстве пяти человек. Мужчина был найден у себя дома через несколько часов.

Каких-либо уточняющих сведений о личности подозреваемого и мотивах его действий полицейские общественности пока еще не предоставили. Ведется расследование инцидента.

Автор: Злата Богатова

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