Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южной Каролине пять человек стали жертвами стрельбы

8.4.2021 14:13

Фото: novayagazeta-ug.ru



В результате стрельбы, произошедшей в городе Рок-Хилл в штате Южная Каролина, погибли по меньшей мере пять человек.



Среди жертв инцидента - двое детей, передает телевизионный канал Fox 13 со ссылкой на представителей местной полиции.



ЧП случилось накануне вечером, когда правоохранители получили сигнал о гибели пяти человек. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в жилом доме останки пожилых супругов и двух их внуков, а также мужчины, который работал в этом доме.



Позднее в официальном Twitter полицейского управления округа Йорк появилась информация об установлении личности подозреваемого в убийстве пяти человек. Мужчина был найден у себя дома через несколько часов.



Каких-либо уточняющих сведений о личности подозреваемого и мотивах его действий полицейские общественности пока еще не предоставили. Ведется расследование инцидента.



Автор: Злата Богатова

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