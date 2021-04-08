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В Китае шесть человек стали жертвами взрыва на фабрике
8.4.2021 08:36
Фото: fightnews.info
В китайской провинции Аньхой на востоке страны в результате взрыва погибли шесть человек, передает агентство Синьхуа.
Со ссылкой на представителей местных властей сообщается, что ЧП случилось на одном из предприятий уезда Динъюань города Чучжоу.
По предварительным данным, смертельная авария произошла, когда проводились сварочные работы по закупорке протекающего резервуара. Как информирует региональный департамент по чрезвычайным ситуациям, инцидент зафиксирован примерно в 10 часов утра 7 апреля.
После ЧП на теплоэлектростанции шесть рабочих упали с вершины пятиметрового резервуара. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, остальные - вскоре после того, как их доставили в ближайшую больницу. Медики пытались спасти рабочих, однако их усилия не принесли никаких результатов.
Правоохранительные органы провинции приступили к выяснению всех обстоятельств трагического происшествия.
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