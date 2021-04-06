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В МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортах


07:08
В МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортахФото: akket.com

Гражданам России не потребуется оформлять новый паспорт, если будут изменены последние страницы документа, передает РИА Новости.

О возможной корректировке бланка и ее последствиях рассказали представители МВД.

Как стало известно, гражданам РФ не нужно будет получать новый паспорт, если будут приняты изменения. Корректировка затронет последнюю страницу документа, где содержится памятка владельцу, пояснили в МВД. Ведомство выступило с инициативой изменить текст памятки, дополнив его напоминанием о том, что это основной документ, который удостоверяет личность гражданина РФ. Оформлять его должны все россияне после достижения 14-летнего возраста.

Проект соответствующего постановления появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в конце минувшего марта. Как указывалось в пояснительной записке, изменения подразумевают внесение на последнюю страницу паспортного бланка сведений для его владельца. Речь шла об основных положениях выдачи и замены паспорта. По мнению инициаторов изменений, корректировка текста памятки повысит "комфортность правового режима документирования" россиян.

Изменения, предлагаемые к постановлению правительства 1997 года, также могут затронуть процедуру оформления новых документов. Подлежащий замене паспорт, в случае принятия изменений, станет считаться действительным на протяжении тридцати дней после того, как его владелец достиг возраста двадцати или сорока пяти лет либо со дня изменения информации, которая содержится на третьей странице.

Автор: Злата Богатова

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