Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин подписал закон об обнулении сроков президентства

5.4.2021 20:06

Фото: aif.ru



Глава российского государства Владимир Путин подписал поправки к действующему законодательству о праве избираться на новый срок на пост президента. В документе указано, что один человек не может занимать эту должность более двух сроков, при этом не учитывается число президентских сроков, которые он в прошлом занимал или занимает на момент вступления в силу соответствующих изменений Конституции РФ.



В обновленной редакции закона "О выборах президента Российской Федерации" указано, что человек, который уже отработал два срока в качестве президента, снова избираться не может. Вместе с тем, не учитывается, сколько сроков прошло до того, как изменения вступили в силу.



Пакет поправок в действующее российское законодательство, подписанный главой РФ Владимиром Путиным, уже размещен на официальном портале правовой информации. После изменений федеральный закон о выборах российского президента приводится в соответствие пунктам, которые были приняты в 2020 году.



Напомним, весной прошлого года в ходе обсуждения конституционных поправок с предложением отменить ограничения по президентским срокам либо вообще их обнулить выступила депутат Государственной думы Валентина Терешкова.



Автор: Злата Богатова

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