|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нигерии из тюрьмы сбежали сотни заключенных
5.4.2021 17:07
Фото: smi2.net
Несколько сотен заключенных оказались на свободе, сбежав из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри - административного центра штата Имо на юге страны. Как передают местные СМИ, учреждение было атаковано группой неизвестных.
Со ссылкой на источники в полиции газета Vanguard сообщает о том, что центральную тюрьму Оверри смогли взять штурмом неизвестные вооруженные злоумышленники. Захват был осуществлен примерно за час. Известно также, что нападавшие подъехали к тюрьме на автомобиле с армейскими номерами.
После штурма тюрьму покинули несколько сотен заключенных. В ходе противостояния с арестантами погиб по меньшей мере один полицейский. Количестве беглецов устанавливается.
Местные власти, прокомментировав случившееся, заявили, что к учреждению для оказания помощи правоохранительным органам уже направлены подразделения военных. Полиция ведет поиск сбежавших заключенных. Обстоятельства инцидента выясняются.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|