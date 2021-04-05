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В Нигерии из тюрьмы сбежали сотни заключенных


5.4.2021 17:07
В Нигерии из тюрьмы сбежали сотни заключенныхФото: smi2.net

Несколько сотен заключенных оказались на свободе, сбежав из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри - административного центра штата Имо на юге страны. Как передают местные СМИ, учреждение было атаковано группой неизвестных.

Со ссылкой на источники в полиции газета Vanguard сообщает о том, что центральную тюрьму Оверри смогли взять штурмом неизвестные вооруженные злоумышленники. Захват был осуществлен примерно за час. Известно также, что нападавшие подъехали к тюрьме на автомобиле с армейскими номерами.

После штурма тюрьму покинули несколько сотен заключенных. В ходе противостояния с арестантами погиб по меньшей мере один полицейский. Количестве беглецов устанавливается.

Местные власти, прокомментировав случившееся, заявили, что к учреждению для оказания помощи правоохранительным органам уже направлены подразделения военных. Полиция ведет поиск сбежавших заключенных. Обстоятельства инцидента выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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