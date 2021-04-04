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В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали россиянок
13:41
Фото: smi2.net
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полиция задержала россиянок, передает РИА Новости.
Гражданки РФ оказались среди женщин, которых могут привлечь к ответственности за участие в откровенных съемках.
После съемок в обнаженном виде полиция Дубая задержала нескольких россиянок, подтвердили в генконсульстве России в этом городе. По данным дипломатов, в отношении женщин уже завели уголовное дело, материалы для дальнейшего рассмотрения переданы в прокуратуру.
В российской дипмиссии отметили, что в общей сложности было задержано около сорока человек. По предварительным данным, среди них могут быть восемь сограждан. Известно также, что инициатором съемки также является гражданин РФ.
Дипломаты сейчас поддерживают связь с полицией Дубая, ожидая более подробных официальных сведений. В генконсульстве также сообщили, что задержанные сограждане обратились в дипмиссию за помощью. Однако в подобной ситуации сложно что-либо сделать, т.к. с учетом местного законодательства речь идет о достаточно серьезном правонарушении, заявили представители МИД России.
Правоохранительные органы Дубая после случившегося вновь предостерегли от подобных действий. Как подчеркивается в официальном Twitter местного полицейского управления, неприемлемое поведение не отражает "ценности и этику эмиратского общества".
Причиной задержания стали кадры, появившиеся в Twitter. На этих изображениях женщины позировали обнаженными, появляясь на балконе апартаментов, которые расположены в районе Марина, уточняет The National. Местное издание сообщает, что задержанным теперь может грозить наказание в виде заключения на срок до шести месяцев, а также штраф в размере 5 тыс. дирхам (более $1360).
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