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Ученые: Злоупотребление сладким в детстве грозит в будущем проблемами с памятью
4.4.2021 21:07
Фото: vk.com
Дети, которые в раннем возрасте употребляют слишком много сладкого, в частности, напитков, в будущем могут иметь проблемы с памятью.
Посвященнный этому отчет американских исследователей появился в научном журнале Translational Psychiatry.
В Соединенных Штатах провели эксперимент на крысах, результаты которого, по мнению специалистов, вполне могут применяться и для прогнозов, касающихся людей. Как указано в отчете об исследовании, грызунов разделили на две группы. Животных одной из них с самого раннего детства начали регулярно поить сладкими напитками.
Позднее ученые протестировали на уровень памяти уже взрослых крыс. Оказалось, что грызуны из группы "сладкоежек" имели целый ряд проблем. В частности, у них были нарушены функции гиппокампа - отвечающей за память области головного мозга.
Ученые считают, что в возрасте 4-6 лет детям не стоит употреблять ежедневно более 19 г сахара. Детям 7-10 лет рекомендуется 24 г сахара, а от 11 лет и старше – не более 30 г.
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