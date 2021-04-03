Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве рассказали о «выговоре», полученном Зеленским от Байдена

09:15

Фото: vk.com



Глава Украины Владимир Зеленский получил "выговор" от американского коллеги Джозефа Байдена, заявил политолог Михаил Погребинский.



По его словам, президент Соединенных Штатов подверг украинского лидера резкой критике из-за недостаточного количества реформ.



Как заявил украинский политолог Михаил Погребинский, во время телефонной беседы с американским лидером Джо Байденом украинский президент Владимир Зеленский получил от него "выговор". Речь об этом шла в эфире телевизионного канала "Первый независимый". По словам украинского политолога, Байден раскритиковал Зеленского из-за недостаточного количества реформ.



Погребинский также отметил, что президент мог бы обратиться к руководству Соединенных Штатов за помощью в доставке вакцин от коронавируса. "Война и вакцинирование" являются сейчас главными приоритетами, которые должны рассматриваться СНБО, заявил политолог.



Напомним, в минувшую пятницу, 2 апреля в Белом доме информировали о первой телефонной беседе, состоявшейся между Байденом и Зеленским. Украинский лидер после этого разговора выразил намерение проводить реформирование в целях увеличения прозрачности экономики и достижения мира.



Ранее в Киеве сообщили, что США пообещали помочь Украине в случае "российской агрессии". Соответствующее заявление сделал глава Пентагона во время телефонной беседы с киевским коллегой, передавала пресс-служба Министерства обороны Украины.



Автор: Злата Богатова

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