Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США пообещали помочь Украине в случае «российской агрессии»

05:02

Фото: osnmedia.ru



Соединенные Штаты обязательно поддержат Украину в случае эскалации конфликта в Донбассе.



Такое заявление сделал глава Пентагона во время телефонной беседы с киевским коллегой, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.



Военное ведомство опубликовало заявление после переговоров, которые проводили министры двух государств. В ходе телефонной беседы Андрея Тартана и Ллойда Остина, которая прошла на фоне сообщений о стягивании войск РФ к рубежам Украины, представитель официального Киева, в частности, указал на "системную эскалацию" обстановки в зоне проведения операции объединенных сил.



По словам Тартана, власти РФ не желают подтверждать приверженность режиму прекращения огня. Как информирует оборонное ведомство Украины, глава Пентагона заверил иностранного коллегу, что руководство Соединенных Штатов и дальше намерено поддерживать Киев. Как заявил Остин, Вашингтон не оставит Киев "наедине с противником". Американский министр в беседе с Тартаном также отметил, что руководство США не допустит, чтобы Москва реализовала ее "агрессивные устремления" в отношении Украины.



Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас делегацию Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, допустил начало широкомасштабного конфликта. Учитывая подобный сценарий, к переговорному процессу следует привлечь США, заявил он в минувшем марте. Сейчас Киев уже начал обсуждать эти вопросы с представителями Вашингтона, но это пока происходит не в публичном формате.



Глава украинской делегации в контактной группе также предположил, что в Москве могут не поддержать идею вовлечения в переговорный процесс американской стороны. В таком случае российскому руководству необходимо будет аргументировать такую позицию, отметил первый украинский президент.



Автор: Злата Богатова

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