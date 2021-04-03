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В Ростовской области разыскивают мать, державшую дочь на привязи
3.4.2021 21:17
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Ростовской области ищут женщину, которая могла плохо исполнять свои родительские обязанности, передают региональные СМИ.
В настоящее время ребенок передан в медицинское учреждение.
Полиция разыскивает местную жительницу, которая якобы не кормила и держала на привязи собственную восьмилетнюю дочь. Как передает агентство "Интерфаксу" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области, сейчас ребенок из семьи изъят. Девочка находится в больнице, ее обследуют медики.
В региональной прокуратуре пояснили, что уже проводится проверка, в ходе которой будут даны оценки как работе органов профилактики, так и действиям родителей девочки.
Ранее в местных средствах массовой информации и социальных сетях распространились сведения о ЧП в городе Новошахтинске. Отмечалось, что мать держала взаперти свою 8-летнюю дочь. Кроме того, девочка, периодически находившаяся на привязи, практически не имела возможности нормально питаться.
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