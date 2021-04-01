Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Блогера Эдварда Била могут арестовать за попытку обмана следствия

12:39

Фото: vk.com



Попавшего в ДТП в Москве блогера Эдварда Била могут арестовать за попытку обмана следствия, передает ТАСС.



О том, что у суда есть такие основания, заявил адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы родственников женщины, которая пострадала в аварии.



По словам юриста, он пока не знает, о какой мере пресечения просит следствие. Учитывая, что Эдвард Бил ездил с подменными номерами, а после ДТП пытался обмануть оперативно-следственную группу, блогер может быть арестован. Виталий Бородин заявил, что основания для такого решения суда есть.



Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера, рассказал, что Эдвард Бил очень сожалеет о случившемся и готов оказать помощь пострадавшей женщине. Состояние Марии Артемовой, которая получила травмы в ДТП на Смоленской площади, врачи сейчас оценивают как крайне тяжелое. По словам Виталия Бородина, пациентка остается в реанимации.



ЧП случилось накануне днем, когда на Смоленской площади в самом центре Москвы автомобиль Audi выехал на встречную полосу. Водитель машины допустил столкновение с четырьмя автомобилями, спровоцировав массовое ДТП. Серьезно пострадала в аварии женщина, находившаяся за рулем Volkswagen. По данным ТАСС со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах, Мария Артемова является консультантом Госдумы и водит машину более десяти лет.



Предполагаемым виновником столкновения является Youtube-блогер Эдуард Биль, получивший в последнее время известность как Эдвард Бил. Канал, публикующий скандальные пранки, имеет около 4 млн подписчиков.



В ходе начатого расследования установлено, что попавший в аварию Audi ранее был снят с учета. Водитель, используя подложные номера, за период с начала этого года успел уже более 400 раз нарушить скоростной режим. Владельцем машины является приятель Била, пишут российские СМИ. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили пневматическое ружье. В соответствии с законом об оружии, такое вооружение не требует специального разрешения.



После ДТП Била задержали до избрания меры пресечения. Обвинение ему пока предъявлено не было. В отношении блогера возбудили уголовное по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). В случае, если суд признает Била виновным, он может отправиться в колонию на срок до двух лет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

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