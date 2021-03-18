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В России вступил в силу закон о единой минимальной цене пачки сигарет
06:05
Фото: livejournal.com
С этого дня, 1 апреля, в России начинает действовать закон, согласно которому минимальная цена пачки сигарет не может быть меньше уровня максимальной розничной стоимости.
После вступления в силу изменений "антитабачного закона" вплоть до конца года минимальной ценой будет являться 108 руб. за пачку.
Соответствующие поправки к закону об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма одобрили в декабре 2020 года. В качестве инициаторов изменений выступала группа депутатов от "Единой России" и представитель ЛДПР Сергей Катасонов, которые впервые выступили с этой идеей еще весной 2018 года.
Как указывали авторы в пояснительной записке, действующее российское законодательство не дает делать скидки на табачную продукцию. Однако ранее была возможность устанавливать минимальную цену на такие изделия на уровне 75% от максимальных розничных цен. Депутаты сочли, что фактически это и есть скидка на такого рода товары.
Напомним, в прошлом был установлен запрет на продажу сигарет по стоимости выше максимальной розничной и ниже минимальной цены. Первый показатель определяли производители, а второй составлял 75% от максимальной розничной стоимости.
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