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Названо число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинации
21:23
Фото: smi2.net
В столице РФ после вакцинации вторым компонентом от коронавируса заразились примерно тысяча человек, передает ТАСС.
Как стало известно, в эту статистику попали те москвичи, у которых после получения второй дозы препарата прошло более двух недель.
В Москве коронавирус был подтвержден у 0,1% полностью вакцинировавшихся людей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса соцразвития. По данным столичной администрации, 76% от этого числа переносят заболевание без симптомов или в легкой форме.
Состояние москвичей после прививки позволяет отследить единая цифровая платформа здравоохранения. В результате можно получить сведения о том, кто мог заболеть после прививки вторым компонентом. Среди тех, кто вакцинировался полностью более двух недель назад, COVID-19 заболели в общей сложности около тысячи человек.
В столичной администрации при этом напомнили, что иммунитет к этому заболеванию начинает формироваться уже после применения первого компонента препарата. Вторая доза вакцины при этом подстегивает иммунный ответ, после чего эффект становится более выраженным, а срок его действия - продолжительным. При этом после вакцинации в первое время нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, т.к. процесс возникновения иммунитета к COVID-19 проходит индивидуально.
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