Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названо число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинации

21:23

Фото: smi2.net



В столице РФ после вакцинации вторым компонентом от коронавируса заразились примерно тысяча человек, передает ТАСС.



Как стало известно, в эту статистику попали те москвичи, у которых после получения второй дозы препарата прошло более двух недель.



В Москве коронавирус был подтвержден у 0,1% полностью вакцинировавшихся людей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса соцразвития. По данным столичной администрации, 76% от этого числа переносят заболевание без симптомов или в легкой форме.



Состояние москвичей после прививки позволяет отследить единая цифровая платформа здравоохранения. В результате можно получить сведения о том, кто мог заболеть после прививки вторым компонентом. Среди тех, кто вакцинировался полностью более двух недель назад, COVID-19 заболели в общей сложности около тысячи человек.



В столичной администрации при этом напомнили, что иммунитет к этому заболеванию начинает формироваться уже после применения первого компонента препарата. Вторая доза вакцины при этом подстегивает иммунный ответ, после чего эффект становится более выраженным, а срок его действия - продолжительным. При этом после вакцинации в первое время нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, т.к. процесс возникновения иммунитета к COVID-19 проходит индивидуально.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19:05 Навальный объявил голодовку в колонии

Навальный объявил голодовку в колонии 12:16 В МИД Италии вызван российский посол

В МИД Италии вызван российский посол 30.3.2021 19:47 В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca

В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca 30.3.2021 11:38 Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria

Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria 30.3.2021 11:07 Названы худшие импортные вина