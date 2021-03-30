ИнтерНовости - новости в стране и мире
Богатейший человек Чехии погиб в авиакатастрофе на Аляске
Богатейший человек Чехии погиб в авиакатастрофе на Аляске
Погибшая под Мурманском девочка спровоцировала сход снега
Погибшая под Мурманском девочка спровоцировала сход снега
В МИД Италии вызван российский посол
В МИД Италии вызван российский посол
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД Италии вызван российский посолВ МИД Италии вызван российский посол
Путин провел переговоры с Меркель и МакрономПутин провел переговоры с Меркель и Макроном
Полянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с БайденомПолянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с Байденом
По дому «мытищинского стрелка» ударили из гранатометаПо дому «мытищинского стрелка» ударили из гранатомета
Количество погибших при обрушении в Зеленодольске возросло до двухКоличество погибших при обрушении в Зеленодольске возросло до двух

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В МИД Италии вызван российский посол


12:16
В МИД Италии вызван российский посолФото: haqqin.az

В Министерство иностранных дел Италии вызвали российского посла в этой стране Сергея Разова.

Дипломат приглашен в связи с делом о шпионаже, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

Как стало известно, главу российской дипмиссии в Риме Сергея Разова вызвали в МИД Италии из-за задержания военнослужащего, который работал в посольстве. Военного подозревают в шпионаже, передает сегодня издание "Коррьере делла сера". Отмечается, что российского посла незамедлительно пригласили в ведомство по распоряжению главы иностранного министерства Луиджи Ди Майо.

Ранее в итальянских СМИ появились сообщения о задержании российского военнослужащего силами безопасности страны. Фигурантом дела о шпионаже также является итальянский военный. Как пишет La Repubblica, в момент задержания офицер ВМС Италии передавал российскому гражданину некие документы в обмен на денежное вознаграждение.

Газета уточняет, что итальянские правоохранительные органы сейчас оценивают юридический статус россиянина, учитывая, что офицер работал при дипмиссии. Военных задержали после достаточно продолжительного наблюдения. В расследовании задействованы контрразведка и Минобороны Италии.

По версии следствия, итальянский капитан фрегата пошел на преступление из-за семейных проблем. Он очень нуждался в деньгах, потому дал согласие на передачу секретных данных.

La Repubblica сочла инцидент наиболее серьезным со времен холодной войны. В последний раз дело, сопоставимое по масштабам, расследовалось в Италии еще в период Советского Союза. В 1989 году спецслужбам не удалось задержать двух сотрудников КГБ, которые, предположительно, пытались получить сведения об итальянских предприятиях, специализировавшихся на производстве вооружения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Полянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с БайденомПолянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с Байденом
Ученые: фазы сна у осьминогов похожи на человеческиеУченые: фазы сна у осьминогов похожи на человеческие
В Хибинах найден мертвым пропавший лыжникВ Хибинах найден мертвым пропавший лыжник
Вакцина AstraZeneca сменила название на VaxzevriaВакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
В Иране посоветовали ЕС «отрастить позвоночник»В Иране посоветовали ЕС «отрастить позвоночник»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru