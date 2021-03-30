Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД Италии вызван российский посол

12:16

Фото: haqqin.az



В Министерство иностранных дел Италии вызвали российского посла в этой стране Сергея Разова.



Дипломат приглашен в связи с делом о шпионаже, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.



Как стало известно, главу российской дипмиссии в Риме Сергея Разова вызвали в МИД Италии из-за задержания военнослужащего, который работал в посольстве. Военного подозревают в шпионаже, передает сегодня издание "Коррьере делла сера". Отмечается, что российского посла незамедлительно пригласили в ведомство по распоряжению главы иностранного министерства Луиджи Ди Майо.



Ранее в итальянских СМИ появились сообщения о задержании российского военнослужащего силами безопасности страны. Фигурантом дела о шпионаже также является итальянский военный. Как пишет La Repubblica, в момент задержания офицер ВМС Италии передавал российскому гражданину некие документы в обмен на денежное вознаграждение.



Газета уточняет, что итальянские правоохранительные органы сейчас оценивают юридический статус россиянина, учитывая, что офицер работал при дипмиссии. Военных задержали после достаточно продолжительного наблюдения. В расследовании задействованы контрразведка и Минобороны Италии.



По версии следствия, итальянский капитан фрегата пошел на преступление из-за семейных проблем. Он очень нуждался в деньгах, потому дал согласие на передачу секретных данных.



La Repubblica сочла инцидент наиболее серьезным со времен холодной войны. В последний раз дело, сопоставимое по масштабам, расследовалось в Италии еще в период Советского Союза. В 1989 году спецслужбам не удалось задержать двух сотрудников КГБ, которые, предположительно, пытались получить сведения об итальянских предприятиях, специализировавшихся на производстве вооружения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 137

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.3.2021 11:38 Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria

Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria 30.3.2021 11:07 Названы худшие импортные вина

Названы худшие импортные вина 29.3.2021 15:02 Пенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Пенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины 29.3.2021 12:47 ВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человеку

ВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человеку 29.3.2021 11:14 ОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствия