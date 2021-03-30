|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МИД Италии вызван российский посол
12:16
Фото: haqqin.az
В Министерство иностранных дел Италии вызвали российского посла в этой стране Сергея Разова.
Дипломат приглашен в связи с делом о шпионаже, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.
Как стало известно, главу российской дипмиссии в Риме Сергея Разова вызвали в МИД Италии из-за задержания военнослужащего, который работал в посольстве. Военного подозревают в шпионаже, передает сегодня издание "Коррьере делла сера". Отмечается, что российского посла незамедлительно пригласили в ведомство по распоряжению главы иностранного министерства Луиджи Ди Майо.
Ранее в итальянских СМИ появились сообщения о задержании российского военнослужащего силами безопасности страны. Фигурантом дела о шпионаже также является итальянский военный. Как пишет La Repubblica, в момент задержания офицер ВМС Италии передавал российскому гражданину некие документы в обмен на денежное вознаграждение.
Газета уточняет, что итальянские правоохранительные органы сейчас оценивают юридический статус россиянина, учитывая, что офицер работал при дипмиссии. Военных задержали после достаточно продолжительного наблюдения. В расследовании задействованы контрразведка и Минобороны Италии.
По версии следствия, итальянский капитан фрегата пошел на преступление из-за семейных проблем. Он очень нуждался в деньгах, потому дал согласие на передачу секретных данных.
La Repubblica сочла инцидент наиболее серьезным со времен холодной войны. В последний раз дело, сопоставимое по масштабам, расследовалось в Италии еще в период Советского Союза. В 1989 году спецслужбам не удалось задержать двух сотрудников КГБ, которые, предположительно, пытались получить сведения об итальянских предприятиях, специализировавшихся на производстве вооружения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|