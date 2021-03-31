|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Великобритании появился памятник Грете Тунберг
31.3.2021 12:02
Фото: france24.com
Бронзовая статуя 18-летней шведской экоактивистки Грете Тунберг появилась на территории университета Уинчестера, который находится в британском графстве Хэмпшир, передает BBC. По данным канала, расходы на установку этого памятника составили около £24 тыс. ($33 тыс.).
Многие студенты вуза с разочарованием отреагировали на решение администрации установить статую. Как заявили представители студенческого профсоюза, создание памятника Греты Тунберг они считают далеко не самым эффективным расходованием средств учреждения, учитывая пандемию коронавируса.
Вместе с тем, глава студсоюза Меган Болл заявила, что статуя привлекает внимание к очень важным глобальным вопросам, а также способна напомнить "всем о фантастическом примере" юной шведки Греты Тунберг.
Ранее с критикой этого памятника выступил британский писатель и журналист Джейк Уоллис Саймонс. Литератор назвал идею установить статую "бесстыдным пиар-ходом", ведь Грета Тунберг не имеет никакого отношения к Уинчестеру и его университету.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|