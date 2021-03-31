Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании появился памятник Грете Тунберг

31.3.2021 12:02

Фото: france24.com



Бронзовая статуя 18-летней шведской экоактивистки Грете Тунберг появилась на территории университета Уинчестера, который находится в британском графстве Хэмпшир, передает BBC. По данным канала, расходы на установку этого памятника составили около £24 тыс. ($33 тыс.).



Многие студенты вуза с разочарованием отреагировали на решение администрации установить статую. Как заявили представители студенческого профсоюза, создание памятника Греты Тунберг они считают далеко не самым эффективным расходованием средств учреждения, учитывая пандемию коронавируса.



Вместе с тем, глава студсоюза Меган Болл заявила, что статуя привлекает внимание к очень важным глобальным вопросам, а также способна напомнить "всем о фантастическом примере" юной шведки Греты Тунберг.



Ранее с критикой этого памятника выступил британский писатель и журналист Джейк Уоллис Саймонс. Литератор назвал идею установить статую "бесстыдным пиар-ходом", ведь Грета Тунберг не имеет никакого отношения к Уинчестеру и его университету.



Автор: Злата Богатова

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