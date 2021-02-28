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В ООН назвали число погибших на протестах в Мьянме


28.2.2021 21:58
В ООН назвали число погибших на протестах в МьянмеФото: radar24.info

В ходе протестов в Мьянме, когда для разгона толпы применялись силовые методы, погибли как минимум восемнадцать человек.

Сведения о количестве жертв и пострадавших в различных регионах страны приводит ООН, сообщает The Guardian.

По данным международной организации, ранения в ходе протестных акций получили не менее тридцати человек. Смертельные случаи после того, как силовики начали стрелять по протестующим боевыми патронами, фиксировались в Баго, Мандалае, Мьее и других городах. Жительница Янгона скончалась от ранений, полученных после применения светошумовых гранат

Полицейские начали использовать спецсредства для разгона толпы в минувшую субботу, 27 февраля. До этого на протяжении нескольких недель в стране проводились преимущественно мирные протестные акции.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Законодательную, исполнительную и судебную власть объединил в своих руках главнокомандующий ВС страны Мин Аунг Хлайн. Исполняющим обязанности президента был назначили Мьинта Шве, в прошлом занимавшего пост вице-президента.

Автор: Злата Богатова

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