Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы худшие импортные вина

30.3.2021 11:07

Фото: cod11.ru



Рейтинг худших импортных вин, которые сейчас можно увидеть в российских магазинах, подготовило Роскачество. В список, в частности, вошли вина, произведенные в Грузии. Как оказалось, они далеко не всегда соответствуют требованиям и отличаются должным уровнем качества.



Исследование поставляемых в РФ импортных вин проводили специалисты Роскачества. В подготовленном экспертами перечне можно увидеть довольно много грузинской продукции. Среди пятнадцати наименований, попавших в число самых низкокачественных, пять привозят в Россию именно из этой страны.



В числе вин, которые получили низкие оценки специалистов, такие полусладкие красные вина, как "Киндзмараули", произведенное грузинской компанией "Дугладзе". Эксперты дали ему лишь 59,16 балла из ста возможных. Не самыми качественными также были признаны полусладкое красное вино "Вранац" ("Броjаница") из Сербии и игристое полусладкое вино "Лыхны", которое привозят в российские магазины из Абхазии.



Перечень включает в себя по два наименования из Франции и ЮАР, а также произведенное в Аргентине Mariposa Chardonnay. Кроме того, эксперты имели ряд замечаний к продукции таких известных мировых брендов как Martini Asti и Mondoro Asti.



Автор: Злата Богатова

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