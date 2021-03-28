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Женская сеть myJulia.ru
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Пенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины
15:02
Фото: sm-news.ru
В Севастополе вынесли приговор по делу местной жительницы, которая обвинялась в шпионаже в пользу спецслужб Украины.
Женщина 1955 г.р. была признана виновной и приговорена к лишению свободы на двенадцать лет. Отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима.
Приговор уроженке Бахчисарая также предусматривает ограничение свободы на один год, пояснили в пресс-службе Севастопольского горсуда в понедельник.
Как стало известно, женщина 1955 г.р. ранее была завербована представителями иностранного государства, после чего начала негласно сотрудничать с Главным управлением разведки украинского Минобороны Украины, указано в пресс-релизе.
Учитывая специфику обвинения, суд рассматривал это дело при закрытых дверях.
По данным российских СМИ, выполнявшая задание украинской разведки гражданка Д. осуществляла сбор информации, касающейся отдельного авиаполка Черноморского флота. Речь, в частности, шла о периодах "действия позывных, частот и ключей", индексах радиостанций и ключах к соответствующим таблицам, установили в ходе расследования.
Личные данные женщины, которую признали виновной в госизмене, в картотеке на официальном портале сайте суда оказались скрыты.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник, приговор вынесли Галине Довгополой. Вердикт по ее делу огласили еще в середине прошлой недели.
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