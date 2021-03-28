Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

15:02

Фото: sm-news.ru



В Севастополе вынесли приговор по делу местной жительницы, которая обвинялась в шпионаже в пользу спецслужб Украины.



Женщина 1955 г.р. была признана виновной и приговорена к лишению свободы на двенадцать лет. Отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима.



Приговор уроженке Бахчисарая также предусматривает ограничение свободы на один год, пояснили в пресс-службе Севастопольского горсуда в понедельник.



Как стало известно, женщина 1955 г.р. ранее была завербована представителями иностранного государства, после чего начала негласно сотрудничать с Главным управлением разведки украинского Минобороны Украины, указано в пресс-релизе.



Учитывая специфику обвинения, суд рассматривал это дело при закрытых дверях.



По данным российских СМИ, выполнявшая задание украинской разведки гражданка Д. осуществляла сбор информации, касающейся отдельного авиаполка Черноморского флота. Речь, в частности, шла о периодах "действия позывных, частот и ключей", индексах радиостанций и ключах к соответствующим таблицам, установили в ходе расследования.



Личные данные женщины, которую признали виновной в госизмене, в картотеке на официальном портале сайте суда оказались скрыты.



Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник, приговор вынесли Галине Довгополой. Вердикт по ее делу огласили еще в середине прошлой недели.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 133

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:47 ВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человеку

ВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человеку 11:14 ОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствия

ОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствия 04:08 В Чехии выявлен новый штамм коронавируса

В Чехии выявлен новый штамм коронавируса 28.3.2021 21:06 Ученые: фазы сна у осьминогов похожи на человеческие

Ученые: фазы сна у осьминогов похожи на человеческие 28.3.2021 11:10 Экс-глава CDC заявил о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае