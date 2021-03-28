Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бангладеш во время столкновений с полицией погибли 11 протестующих

12:04

Фото: livejournal.com



По меньшей мере одиннадцать человек погибли во время массовых протестных акций, начавшихся в Бангладеш в связи с прибытием в Дакку премьер-министра Индии Нарендры Моди.



Политик приглашен на торжественные мероприятия, организованные в честь 50-летия провозглашения независимости Бангладеш от Пакистана.



В ходе протестных акций при столкновениях с полицейскими погибли не менее одиннадцати манифестантов, передает Times of India. Количество пострадавших во время мероприятий, инициированных радикальными мусульманскими организациями, уточняется.



Со ссылкой на правоохранительные органы Бангладеш сообщается, что люди выходили на улицы Дакки и других городов, отреагировав на прибытие в страну индийского премьер-министра Нарендры Моди. Организаторы протестных акций обвиняют главу правительства Индии в дискриминации мусульманского населения.



Наиболее острая обстановка сейчас складывается в столице Бангладеш. Исламисты, продолжающие протестовать, нападают на здания государственных учреждений и индуистские храмы. В Дакке также было атаковано несколько пассажирских поездов, зафиксированы поджоги автобусов.



После того, как протестующие начали забрасывать полицейских камнями, провоцируя столкновения, правоохранители применили спецсредства. Для разгона толпы радикалов использовались слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает газета. Несмотря на все усилия правоохранителей, в Дакке и ряде других городов сохраняется достаточно напряженная ситуация.



Автор: Злата Богатова

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