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Путин объяснил, почему не стал публично прививаться от COVID-19


28.3.2021 20:25
Путин объяснил, почему не стал публично прививаться от COVID-19Фото: aif.ru

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, почему не стал делать прививку от COVID-19 публично.

По словам президента РФ, ему не хотелось "обезьянничать".

Как пояснил российский лидер Владимир Путин, лишь его лечащий врач знает о том, какая вакцина была выбрана для прививки. В программе "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1" (ВГТРК) глава государства подтвердил, что не рассказывал об этом и своим коллегам.

В интервью Павлу Зарубину глава РФ отметил, что ни вице-премьер Татьяна Голикова, ни руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не располагают информацией о том, какой препарат использовался при вакцинации президента.

Путин подчеркнул, что все три вакцины от коронавируса, созданные в России, "примерно по своим качествам одинаковые". По словам президента, один из препаратов обладает чуть более долгим эффектом, а у другого "чуть поменьше уровень защиты", но ее действие "помягче".

Глава российского государства при этом подчеркнул, что решение о вакцинации от коронавируса каждый человек должен принимать индивидуально, посоветовавшись со специалистами.

Ранее стало известно, что после прививки Путин держал рядом градусник. Президент решил заранее подготовиться к возможным негативным проявлениям, которые иногда возникают после вакцинации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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