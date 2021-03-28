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Житель Албании спас семь человек при пожаре, но погиб сам


28.3.2021 10:09
Житель Албании спас семь человек при пожаре, но погиб самФото: verelq.am

В столице Албании - Тиране погиб 33-летний охранник магазина Арьян Сали.

По данным местных СМИ, во время пожара мужчина успел спасти семь человек, но не успел сам покинуть опасную зону.

Экстренным службам Тираны потребовалось трое суток, чтобы ликвидировать пламя в одном из городских магазинов. После того, как пожар был окончательно потушен, спасатели обнаружили останки трагически погибшего 33-летнего охранника, передает албанское информационное агентство Telegrafi.

Заметив возгорание, мужчина вбежал в подвал здания, чтобы предупредить находившихся там коллег об опасности. После этого Арьян Сали так и не вышел обратно. Как свидетельствуют записи камеры видеонаблюдения, благодаря действиям охранника спаслись не менее семи человек.

Вся Албания была потрясена из-за случившегося. После происшествия премьер-министр страны Эди Рама выступил с предложением посмертно наградить погибшего охранника медалью "Герой отечества".

Автор: Злата Богатова

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