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В Приморье машина врезалась в дерево: погибли два человека
28.3.2021 08:28
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Приморья выясняют обстоятельства ДТП с врезавшимся в дерево автомобилем Honda CRV.
По данным МВД, жертвами аварии стали два человека, еще шесть получили ранения.
Смертельное ДТП случилось минувшей ночью в городе Партизанск, информирует пресс-служба регионального полицейского главка. Авария зафиксирована на улице Ленинской.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что за рулем кроссовера Honda CRV находился мужчина 1959 г.р. Не справившись с управлением, водитель допустил съезд на обочину. Затеем автомобиль врезался в дерево.
Жертвами инцидента стали водитель и один из его пассажиров 2000 г.р. От полученных травм они скончались на месте. С различными ранениями в больницу также были доставлены две девушки и четверо молодых людей, ехавшие в автомобиле. Всем им - от 17 до 25 лет, уточнили в полиции. Отмечается, что госпитализация потребовалась пяти пассажирам.
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