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В Госдепе назвали ответные санкции Пекина безосновательными
07:31
Фото: worldenergynews.gr
Власти Соединенных Штатов с осуждением отреагировали на санкции, которые ввело руководство Китая в отношении двух американских физических лиц.
Решение было принято из-за ситуации, складывающейся вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Американское руководство считает безосновательными санкции, объявленные властями КНР, указано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Соединенные Штаты осуждают введение подобных мер.
Как отмечается в тексте, попытки Пекина "запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод" способны привлечь еще большее внимание международного сообщества к тому, что происходит в Синьцзяне. По словам Блинкена, речь идет о "геноциде и преступлениях против человечности".
В минувший понедельник, 22 марта, в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне и Оттаве объявили о введении санкции против ряда китайских официальных лиц. Причиной таких мер стали притеснения мусульман в Синьцзянь-Уйгурском районе.
В качестве ответа Пекин ввел ответные санкции, действие которых распространяется на девять физических и четыре юридических лица из Великобритании, десять граждан Евросоюза и четыре европейские компании, депутата парламента и подкомитета по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.
Кроме того, ограничения коснулись двух американцев - Гейл Манчин и Тони Перкинса, которые являются соответственно главой и вице-председателем комиссии США по международной религиозной свободе.
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