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Песков заявил, что Путин хорошо переносит вакцинацию


14:23
Песков заявил, что Путин хорошо переносит вакцинациюФото: russophile.org

Глава РФ Владимир Путин, поставивший прививку против COVID -19, сейчас чувствует себя хорошо.

Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у российского лидера после вакцинации не наблюдается каких-либо побочных реакций.

После вакцинации от коронавируса глава российского государства Владимир Путин чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь. По словам Дмитрия Пескова, никаких негативных последствий прививки у президента не обнаружилось, передает РБК. Как стало известно, Путин хорошо переносит первый компонент прививки.

Ранее официальный представитель Кремля подтвердил, что 23 марта, как и предполагалось, Путин сделал прививку от COVID-19. Песков тогда уточнял, что по желанию президента процедура вакцинации не была публичной. Сведений о том, какой из трех российских препаратов для вакцинации выбрал президент, пока нет. Песков лишь указывал, что все средства, созданные отечественными специалистами, являются эффективными и надежными.

Отвечая на вопрос о побочных реакциях, Песков ранее отмечал, что после вакцинации далеко не у всех людей возникают такие проявления как слабость или температура. Пресс-секретарь президента добавил, что многие пациенты могут переносить прививки "вообще без каких-либо симптомов". Песков также сказал, что в первые дни после введения вакцины все стараются избегать "каких-то интенсивных физических нагрузок".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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