|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Киеве заявили о гибели четверых военных в Донбассе
26.3.2021 19:29
Фото: vk.com
При обстреле населенного пункта Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.
Об этом информирует штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины.
Как сообщили украинские силовики, их военнослужащие получили смертельные ранения в ходе обстрела. После этого военными был открыт ответный огонь. В заявлении штаба ООС также указано, что обстрел велся из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. В частности, использовались крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм. О случившемся уже проинформировали представителей ОБСЕ.
Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила об отсутствии сведений об обстрелах. Ведомство приводило информацию по состоянию на 12:00 (13:00 по Москве). В Минобороны поясняли, что украинские военные, соблюдая договоренности о прекращении огня, продолжают контролировать обстановку в зоне проведения ООС.
В первых числах марта в районе города Ясиноватая был убит полицейский, эвакуировавший детей из промзоны. Как сообщали тогда представители МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), правоохранителя застрелил украинский снайпер.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|