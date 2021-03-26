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В Киеве заявили о гибели четверых военных в Донбассе


26.3.2021 19:29
В Киеве заявили о гибели четверых военных в ДонбассеФото: vk.com

При обстреле населенного пункта Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Об этом информирует штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины.

Как сообщили украинские силовики, их военнослужащие получили смертельные ранения в ходе обстрела. После этого военными был открыт ответный огонь. В заявлении штаба ООС также указано, что обстрел велся из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. В частности, использовались крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм. О случившемся уже проинформировали представителей ОБСЕ.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила об отсутствии сведений об обстрелах. Ведомство приводило информацию по состоянию на 12:00 (13:00 по Москве). В Минобороны поясняли, что украинские военные, соблюдая договоренности о прекращении огня, продолжают контролировать обстановку в зоне проведения ООС.

В первых числах марта в районе города Ясиноватая был убит полицейский, эвакуировавший детей из промзоны. Как сообщали тогда представители МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), правоохранителя застрелил украинский снайпер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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