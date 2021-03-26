Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В СКР озвучили основные версии крушения Ка-32 под Калининградом

26.3.2021 14:37

Фото: vk.com



Следственный комитет сейчас рассматривает две основные версии крушения вертолета Ка-32 МЧС под Калининградом, передают российские СМИ.



По уточненной информации, в результате катастрофы погиб один человек. Двоих удалось спасти.



Как рассказали в Северо-Западном СУ на транспорте СКР, приоритетными версиями сейчас являются нарушение правил эксплуатации вертолета либо воздействие на него каких-то внешних факторов во время полета.



В момент катастрофы, случившейся на расстоянии нескольких километров от берега в акватории Куршского залива, на борту вертолета Ка-32 находились три человека - сотрудники регионального ГУ МЧС. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК.



По данным местного главка МЧС, экипаж выполнял плановый тренировочный полет, в ходе которого была потеряна связь с воздушным судна. Вскоре в систему 112 поступил сигнал о крушении, зафиксированном примерно в пяти километрах от города Полесска.



Автор: Злата Богатова

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