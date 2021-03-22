|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лавров призвал Пекин вместе с Москвой отстаивать принципы Устава ООН
09:22
Фото: livejournal.com
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Китаю стоит совместно с Россией отстаивать принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН). По словам министра, страны Запада сейчас продолжают игнорировать положения документа, изобретая собственные правила и навязывая их другим государствам.
В сложившейся обстановке Москве и Пекину нужно действовать совместно и мобилизовать единомышленников, чтобы отстаивать принципы устава ООН. В последнее время Запад их игнорирует, указал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр говорил об этом в ходе официальной встречи с китайским коллегой Ван И, которая сегодня, 23 марта, состоялась в Гуйлине. Заявление Лаврова приводится на сайте отечественного дипломатического ведомства.
Глава российского внешнеполитического министерства отметил, что обстановка в мире проще не становится. Запад продолжает попытки обеспечивать свое доминирование "всеми правдами и неправдами", сказал Лавров. Поэтому необходимо отстаивать справедливость и принципы Устава ООН, которые все чаще игнорируют западные коллеги. Они создают при этом "собственные правила", которые затем навязывают "всем остальным", констатировал министр.
Ранее Лавров, совершающий сейчас зарубежную поездку по странам Азии, заявил, что России и Китаю стоит отходить от использования доллара в целях понижения санкционных рисков. Необходимо также заниматься укреплением технологической самостоятельности России, подчеркнул глава отечественного внешнеполитического министерства в интервью китайским СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|