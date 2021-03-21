Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров: России стоит отходить от использования доллара

05:10

Фото: livejournal.com



В целях понижения санкционных рисков следует заниматься укреплением технологической самостоятельности России, заявил глава отечественного внешнеполитического министерства Сергей Лавров.



Необходимо использовать мировые валюты и стремиться к отказу от международных платежных систем, отметил министр в интервью китайским СМИ. Материал опубликован на официальном портале МИД РФ.



По словам Сергея Лаврова, Соединенные Штаты стремятся ограничивать "возможности технологического развития" Россия и Китая. Поэтому Москве и Пекине стоит брать курс на уменьшение санкционных рисков, укрепляя собственную технологическую самостоятельность. Министр отметил, что следует переходить на расчеты в национальных валютах, а также мировых валютах, которые являются альтернативой американскому доллару.



Глава дипломатического министерства призвал также отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом. России и Китаю в сложившейся обстановке необходимо "выстраивать свою линию" в социальной и экономической сферах, чтобы не зависеть от "причуд", которые продолжают демонстрировать "западные партнеры".



Российский министр иностранных дел сейчас совершает зарубежную поездку по странам Азию. Предполагается, что в период с 22 по 25 марта Сергей Лавров успеет посетить Китай и Южную Корею.



Во вторник, 23 марта, у главы МИД РФ запланированы переговоры с китайским коллегой. Сергей Лавров и Ван И проведут встречу в городе Гуйлинь. Днем позже, 24 марта, российский министр поучаствует в торжественной церемонии по случаю открытия Года взаимных обменов в Сеуле. Затем министр встретится со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.



Автор: Злата Богатова

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