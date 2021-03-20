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Глава МИД Венгрии рассказал о европейском лобби против «Спутника V»


20:24
Глава МИД Венгрии рассказал о европейском лобби против «Спутника V»Фото: wildrome.ru

На Будапешт оказывалось политическое давление со стороны других стран Европы, когда власти Венгрии приняли решение зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса, не дожидаясь официального одобрения препарата регулятором ЕС.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сам недавно вакцинировавшийся "Спутником V".

Как подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сиярто, когда его страна собралась обсуждать покупку вакцин "Спутник V" и Sinopharm, Будапешт подвергся крупномасштабной политической атаке. Европейские страны обратили "свой взор на восток", отметил министр.

По словам Сиярто, венгерское руководство при выборе вакцин опиралось на результаты подробного анализа, который проводили местные экспертов. Ранее национальный регулятор страны направил в РФ группу не политиков, а специалистов, способных делать выводы о качестве препарата.

Делегаты посетили места, где производят вакцину, а потом обсуждали созданный в РФ препарат с российским регулятором, изучали огромный объем документов. Лишь потом они принимали решение, однако никто из тех, кто обрушился на Венгрию с нападками, не поинтересовался выводами экспертов, подчеркнул Сиярто.

Автор: Злата Богатова

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