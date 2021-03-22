Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казани во время циркового выступления подрались слоны

22.3.2021 17:12

Фото: rl0.ru



Два слона подрались на арене Казанского цирка во время выступления, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Татарстану.



ЧП случилось в воскресенье, когда зрители пришли на представление "Шоу слонов и магия цирка".



Слоны внезапно начали проявлять агрессию, когда участвовали в выступлении, указано в сообщении ведомства. Благодаря своевременным действиям дрессировщиков, оба животных остались в манеже, хотя и пытались покинуть арену через зрительный зал.



По факту случившегося проводят проверку следственные органы. Сотрудники СУ СКР по Татарстану дадут оценку действиям или бездействию цирковых работников, которые допустили проявление слонами агрессии, когда те находились рядом со зрителями. Проверку проводит и прокуратура региона. Надзорное ведомство намерено выяснить, в каких условиях содержатся слоны, а также как обеспечивается во время подобных ЧП безопасность посетителей цирка.



Ранее в социальных сетях широко распространились видеокадры, сделанные зрителями. На записи можно увидеть, как один слон повалил другого на бортик манежа. Люди, сидевшие на первых рядах ближайших секторов, в этот момент начали спешно покидать места, убегая выше.



Автор: Злата Богатова

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