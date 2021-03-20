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Глава МИД Венгрии поставил прививку «Спутник V»
20.3.2021 07:16
Фото: deon.pl
В Будапеште от коронавируса вакцинировался министр иностранных дел Петер Сиярто.
В своем Facebook глава дипломатического ведомства Венгрии сообщил, что выбрал созданный в России препарат "Спутник V".
По словам Петера Сиярто, объем мартовских поставок этой вакцины от коронавируса в Венгрию уже завершен. Теперь планируется поступление следующих партий препарата.
Напомним, 15 марта состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и его венгерского коллеги. Министры обсуждали различные вопросы, уделив особое внимание борьбе с распространением коронавируса и перспективы поставок в Венгрию вакцины "Спутник V".
В конце минувшего февраля к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" обратился глава Чехии Милош Земан. Иностранный политик пояснил, что вопрос предварительно согласовывался с премьер-министром страны Андреем Бабишем.
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