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Путин провел выходные в сибирской тайге с Шойгу


17:08
Путин провел выходные в сибирской тайге с ШойгуФото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин по традиции отдохнул в сибирской тайге, передает ТАСС.

Президент РФ провел выходные в компании военного министра Сергея Шойгу.

На кадрах, которые распространила пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Сергей Шойгу запечатлены во время отдыха. Президент в компании министра совершал пешие прогулки, управлял вездеходом, а также наблюдал за животными. Судя по фото, поездку на внедорожной технике глава РФ совершал в костюме-дубленке и унтах. Преодолевая сугробы и ручьи, Путин периодически делал остановки, во время которых Шойгу, хорошо знающий эти места, делился информацией об окрестностях.

Во время пеших прогулок Путин и Шойгу переоделись в теплые куртки, но были без головных уборов. Пройдя по деревянному подвесному мосту над замерзшим водоемом, они ходили по холмам и наслаждались открывающимися оттуда видами. Рассматривая живописные пейзажи, они заметили вдали животных, на которых смотрели в бинокль.

Путин также посетил мастерскую Шойгу, где он занимается работами по дереву. Министр прокомментировал бруски, заготовки и спилы, а также столярные инструменты, разложенные на верстаках и столах. Кроме того, там находились пока еще не обработанные корни и ветки самых необычных форм. Глава Минобороны рассказал президенту о процессе составления композиций и показал уже готовые, одна из которых получила название "Снежный барс".

Автор: Злата Богатова

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