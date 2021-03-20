Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин провел выходные в сибирской тайге с Шойгу

17:08

Фото: kremlin.ru



Глава российского государства Владимир Путин по традиции отдохнул в сибирской тайге, передает ТАСС.



Президент РФ провел выходные в компании военного министра Сергея Шойгу.



На кадрах, которые распространила пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Сергей Шойгу запечатлены во время отдыха. Президент в компании министра совершал пешие прогулки, управлял вездеходом, а также наблюдал за животными. Судя по фото, поездку на внедорожной технике глава РФ совершал в костюме-дубленке и унтах. Преодолевая сугробы и ручьи, Путин периодически делал остановки, во время которых Шойгу, хорошо знающий эти места, делился информацией об окрестностях.



Во время пеших прогулок Путин и Шойгу переоделись в теплые куртки, но были без головных уборов. Пройдя по деревянному подвесному мосту над замерзшим водоемом, они ходили по холмам и наслаждались открывающимися оттуда видами. Рассматривая живописные пейзажи, они заметили вдали животных, на которых смотрели в бинокль.



Путин также посетил мастерскую Шойгу, где он занимается работами по дереву. Министр прокомментировал бруски, заготовки и спилы, а также столярные инструменты, разложенные на верстаках и столах. Кроме того, там находились пока еще не обработанные корни и ветки самых необычных форм. Глава Минобороны рассказал президенту о процессе составления композиций и показал уже готовые, одна из которых получила название "Снежный барс".



Автор: Злата Богатова

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