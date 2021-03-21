Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В зоопарках США приматов вакцинируют от COVID-19

21.3.2021 14:13

Фото: baligatra.com



В Соединенных Штатах и ряде других стран собираются поставить приматам прививки от коронавируса.



Американскую вакцину Zoetis против COVID-19 заказали для этих целей уже около тридцати учреждений, передает портал научной информации Phys.org.



Как стало известно, компания Zoetis, специализирующаяся на препаратах для ветеринарии, получила от министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов разрешение на экспериментальную поставку антикоронавирусной вакцины в зоопарк Сан-Диего.



Теперь производитель должен получить аналогичные разрешения и для предоставления препарата в другие зоопарки.



Восемь равнинных горилл, которые содержатся в зоопарке Сан-Диего, стали первыми обезьянами, заболевшими COVID-19. Симптомы появились у них в минувшем январе. Семь из обитателей зверинца довольно легко перенесли коронавирус, но одному из них - старому самцу - потребовалось серьезное лечение. Сотрудники зоопарка полагают, что приматы могли заразиться от работника, у которого заражение COVID-19 не имело клинических проявлений.



26 января вакцинировали 28-летнюю самку орангутана Карен. В зоопарке Сан-Диего пояснили, что она стала первой обезьяной в мире, получившей прививку от коронавируса. Побочных реакций у животного зафиксировано не было.



Позднее вакцину получили пять бонобо и четыре орангутана, живущих в этом зоопарке. Четверо приматов в апреле получат вторую часть прививки в апреле.



Автор: Злата Богатова

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